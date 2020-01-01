В МВД объяснили, как с 1 января действует новый порядок государственной регистрации автомобилей

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1 января 2020, 13:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

В России с 1 января 2020 года вступили в силу новые правила государственной регистрации транспортных средств. По новым правилам постановкой автомобилей на государственный учет могут заниматься автодилеры, которые имеют такие полномочия и занесены в специальный реестр.

В МВД объяснили новый порядок государственной регистрации транспортных средств. Автодилеры могут ставить машины на учет в автосалоне, покупателю не нужно обращаться в ГИБДД, чтобы получить госномера. Код региона в номере будет привязан к субъекту регистрации владельца автомобиля.

Осмотром автомобиля и проверкой документов будут заниматься специально обученные сотрудники автосалона. Они и направят данные в ГИБДД через портал госуслуг.

При этом покупателя не обязывают проходить процедуру в салоне, это можно сделать и в ГИБДД. Но регистрация у автодилеров обещает быть более оперативной. Стоимость услуги, предполагается, не будет превышать 500 рублей.

В процессе регистрации автомобиля также смогут участвовать заводы-изготовители транспортных средств. Вместе с дилерами они смогут работать с необходимыми для регистрации документами от имени владельцев и передавать их в ГИБДД через портал госуслуг. Для операций с данными доверенное лицо обязано будет предъявить оригинал паспорта собственника или нотариально заверенную доверенность.