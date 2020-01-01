Землетрясение магнитудой 5,6 произошло возле юго-восточного побережья Камчатки

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1 января 2020, 12:46 [ «Аргументы Недели» ]

Землетрясение, Камчатка, фото: vk.com/mchs_kamchatka

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло 1 января 2020 года в 15:53 по камчатскому времени возле побережья Камчатки. Толчки ощущались в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округа.

Жертв и разрушений в результате землетрясения нет, - передает RT со ссылкой на сообщение представителей ГУ МЧС по региону. Оперативные группы спасателей завершили обследование зданий.

По данным МЧС, сейсмособытие произошло на глубине 40 км. Эпицентр землетрясения находился в 130 км восточнее Петропавловска-Камчатского. Угрозы цунами для берегов Камчатки после землетрясения нет. Сейсмособытие ощущалось в Петропавловске-Камчатском и Вилючинском городских округах до двух-трех баллов.