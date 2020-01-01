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Владивосток 1 января официально стал столицей Приморского края

, 11:33 [ «Аргументы Недели» ]

Владивосток 1 января официально стал столицей Приморского края
Leonid Dubeykovskyi, globallookpress.com

Город Владивосток 1 января 2020 года официально стал столицей Приморского края. С сегодняшнего дня начал действовать региональный закон "О статусе административного центра Приморского края", принятый 27 ноября 2019 года.

В бюджете региона на 2020 год предусмотрено выделение 300 миллионов рублей, которые будут направлены на благоустройство и на организацию праздничных мероприятий. Порядок дальнейшего финансирования столичных функций Владивостока определит правительство региона.

Интересный момент: в 2017 году Владивосток стал столицей Дальневосточного федерального округа (ДФО), выполняя представительские функции, так как на его территории расположены органы государственной власти края, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и представительства иностранных государств. Но Владивосток не являлся столицей Приморского края, входящего в состав ДФО.

 

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