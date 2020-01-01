Олимпийский чемпион поделился, что он ест на завтрак для сжигания жира

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1 января 2020, 11:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Andrey Turusov, globallookpress.com

Немецкий спортсмен, чемпион Олимпиады-2008, неоднократный чемпион мира в гонке Ironman Ян Фродено рассказал, какие правила питания способствуют ему есть с удовольствием и одновременно сохранять безупречную физическую форму.

38-летний триатлонист предпочитает на завтрак только один эспрессо. По его словам, это помогает ему быстро сжигать жир.

После тренировки Ян Фродено предпочитает протеиновый коктейль и арахисовое масло. В течение дня он съедает бутерброд с безглютеновым хлебом и с большим количеством авокадо и яйцом.

Мяса в рационе олимпийскго чемпиона мало. Он не ест макароны, молоко, творог и мучное. Ян Фродено считает, что эта еда "делает его ленивым".

Достигнув успеха в спортивной карьере, спортсмен может позволить себе бургер с жареной картошкой или пиццу с лососем, луком, моцареллой и каперсами. И бокал красного вина.

По его мнению, человек должен есть то, что требует организм, и главное, научиться правильно понимать свой организм