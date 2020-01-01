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Эксперты уточнили сроки хранения салатов, приготовленных на Новый год

, 11:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Эксперты уточнили сроки хранения салатов, приготовленных на Новый год
Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

Эксперты назвали срок годности салатов, которые россияне готовят обычно на Новый год. Россияне шутят, что наготовили целые "тазики" оливье. Большинство людей заправляют такие салаты, как "Оливье", "Селедка под шубой" и "Мимоза" майонезом.

Салаты считаются скоропортящимся продуктом.  Эксперт по качеству питания Валентина Семенова уточнила, что все салаты относятся к скоропортящимся кулинарным изделиям. "Если горячие блюда проходят термическую обработку, во время которой большая часть микроорганизмов погибает, то салаты после смешивания ингредиентов не подвергаются никакой обработке, поэтому их срок годности исчисляется часами", - пояснила специалист. Желательно заправлять салат майонезом перед подачей на стол. 

Многие добавляют в салаты "Оливье" или "Столичный" свежие огурцы. Семенова рекомендует делать это тоже перед подачей на стол.

"Сельдь под шубой", "Мимоза" и другие салаты, ингредиенты в которых укладывают слоями, имеют меньший срок годности по сравнению с не заправленными салатами. Такие салаты хранятся строго не более суток.

Дольше всего сохраняются салаты из маринованных, квашенных и соленых овощей — порядка 36 часов. Салаты из вареных, тушеных и жареных овощей - не более суток24 часов. Салаты из свежих овощей и фруктов, винегреты, салаты с добавление мяса, птицы и копченостей имеют срок хранения не более 18 часов, а с заправкой — не больше 12 часов. Столько же — 12 часов — имеют срок годности и салаты из рыбы и морепродуктов. При добавлении в салат консервы или яйца, а заодно и заправки, его срок хранения сокращается до 6 часов.

ИЧ

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