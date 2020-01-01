С 1 января для россиян появятся новые меры по поддержке рождаемости, проиндексирован маткапитал

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1 января 2020, 10:59 [ «Аргументы Недели» ]

Dmitry Chasovitin, globallookpress.com/

В России 1 января 2020 года установлены новые меры по поддержке рождаемости. Во-первых, увеличивается срок выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением первого или второго ребёнка до достижения им трёх лет.

Но пособие полагается семьям, в которых среднедушевой доход не превышает двукратной величины прожиточного минимума в регионе.

С 1 января возобновилась индексация материнского капитала. В этом году размер маткапитала составит 466 617 рублей. Неиспользованные части маткапитала также будет проиндексированы.

С 1 января наступившего года отменяется ежемесячная выплата размером 50 рублей, которая назначалась матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им трёх лет. Тем гражданам, кому пособия назначили до вступления указа в силу, сохранят право на выплаты.

Увеличивается число регионов, которым из федерального бюджета софинансируют ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей.