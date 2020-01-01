Путин в новогоднем обращении пожелал россиянам и

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1 января 2020, 10:44 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении к гражданам России пожелал россиянам "и нашей Родине мира, благополучия и процветания". В своем обращении Путин отметил, что мы на пороге третьего десятилетия XXI века "живём в бурное, динамичное, противоречивое время". Российский лидер подчеркнул, что "мы можем и должны сделать всё, чтобы Россия успешно развивалась, чтобы всё в нашей жизни менялось только к лучшему".

Особо Путин поздравил "с новогодними праздниками фронтовиков и тружеников тыла, людей старшего поколения". "... всех, кто прошёл через тяжелейшие испытания ради нас с вами, ради будущего нашей Родины. Низкий вам поклон!" - сказал он.

Владимир Путин отметил, что "у каждой семьи свои новогодние традиции, но всех объединяет атмосфера добра и заботы". "Пусть счастье взаимопонимания навсегда поселится в вашем доме, поможет преодолеть все трудности, сплотит поколения. Пусть родители будут здоровы и всегда чувствуют ваше внимание, а каждый ребёнок знает, что он самый любимый", - пожелал россиянам российский лидер.