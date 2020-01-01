В России с 1 января вводятся стимулирующие выплаты врачам за выявление рака

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1 января 2020, 10:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Alexander Legky, globallookpress.com

В России с 1 января 2020 года вводятся стимулирующие выплаты врачам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических осмотров пациентов.

По данным Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), размер выплаты врачу за каждый выявленный случай рака составит одну тысячу рублей.

Государство выделяет на стимулирующие выплаты медикам в 2020 году 1,2 млрд рублей. В ФОМС уточнили, что денежные средства врачам будут выплачиваться только при соблюдении сроков обследования, постановки на диспансерное наблюдение и при выполнении диагностических и иных исследований.