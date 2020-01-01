В Благовещенске 31 декабря перед Новым годом бесследно пропал маленький ребёнок

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1 января 2020, 09:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СКР

Демьян Сазонов, фото с сайта СКР

В городе Благовещенске 31 декабря, перед самым Новым годом, пропал двухлетний ребенок Сазонов Демьян. Об исчезновении малыша сообщили в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области.

По версии следствия, мать мальчика ушла с ним из дома вчера вечером, 31 декабря 2019 года. Но домой женщина вернулась одна. Где находится ее сын, она пояснить не может.

Следственным отделом по городу Благовещенск разыскивается Сазонов Демьян Дмитриевич, 25 марта 2017 года рождения.

СКР просит граждан, которым известно местонахождение Демьяна Сазонова или обстоятельства его исчезновения, обратиться в следственные органы по тел. +7 924 744-00-20 или в ближайший отдел полиции, тел. 02, 102.