Владимир Путин не поздравил президента Латвии с Новым годом

В последние часы уходящего года жители Латвии обсуждают новость: почему президент РФ не поздравил президента Латвии с Новым годом.
На сайте Кремля так и не появилась информация о том, президент РФ Владимир Путин поздравил президента Латвии Эгилса Левитса с Новым годом. Уж на пороге 2020 год, а поздравлений нет!
Помимо этого, президент России не поздравил глав государств Литвы, Польши, Эстонии.
Что говорят по данному поводу жители Латвии?
Валерия, Рига: «Путин не обязан Левитса поздравлять! Кто для него Левитс? Никто. У нас свое правительство. Американское. Вот пусть Трамп и поздравляет Левитса!»
Антон, Резекне: «Пусть поздравляют Левитса те, кто его выбирал! Путин поздравляет только нормальных политиков, а не всех подряд! С Новым Годом, Россия!»
Алла, Рига: «Извините, но Левитс – пародия неухоженная, а не президент. Кого там поздравлять?»
Валда, Лиепая: «Путин человек хорошо информированный и наверняка знает истинных правителей стран, которых не поздравил. И как человек занятой, он не может слать поздравления всем Миколам и Янисам, которые, по его мнению, лидерами не являются».
Сандис, Рига: «А за что его поздравлять? Когда он чушь несет на всю Латвию».
Надо отдать должное президенту Латвии, что за последние пару месяцев г-н Левитс сделал все, чтобы его рейтинг пал!