Владимир Путин не поздравил президента Латвии с Новым годом

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31 декабря 2019, 18:21 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

globallookpress.com, © Kremlin Pool

В последние часы уходящего года жители Латвии обсуждают новость: почему президент РФ не поздравил президента Латвии с Новым годом.

На сайте Кремля так и не появилась информация о том, президент РФ Владимир Путин поздравил президента Латвии Эгилса Левитса с Новым годом. Уж на пороге 2020 год, а поздравлений нет!

Помимо этого, президент России не поздравил глав государств Литвы, Польши, Эстонии.

Что говорят по данному поводу жители Латвии?

Валерия, Рига: «Путин не обязан Левитса поздравлять! Кто для него Левитс? Никто. У нас свое правительство. Американское. Вот пусть Трамп и поздравляет Левитса!»

Антон, Резекне: «Пусть поздравляют Левитса те, кто его выбирал! Путин поздравляет только нормальных политиков, а не всех подряд! С Новым Годом, Россия!»

Алла, Рига: «Извините, но Левитс – пародия неухоженная, а не президент. Кого там поздравлять?»

Валда, Лиепая: «Путин человек хорошо информированный и наверняка знает истинных правителей стран, которых не поздравил. И как человек занятой, он не может слать поздравления всем Миколам и Янисам, которые, по его мнению, лидерами не являются».

Сандис, Рига: «А за что его поздравлять? Когда он чушь несет на всю Латвию».

Надо отдать должное президенту Латвии, что за последние пару месяцев г-н Левитс сделал все, чтобы его рейтинг пал!