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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

На Камчатке показали новогоднее обращение Путина

, 16:55 [ «Аргументы Недели», , ] Источник: youtube

На Камчатке показали новогоднее обращение Путина
скриншот видео новогоднего обращения президента РФ

Самый Дальний Восток уже встретил Новый год. Там показали новогоднее обращение Президента России Владимира Путина. Видео опубликовал телеканал "Россия-24".

Жители Камчатки уже подняли бокалы. Когда в Москве четыре часа дня, там уже двенадцать ночи. Они, как гости из будущего, уже живут в 2020.

«Уважаемые граждане России, дорогие друзья», — услышали слова Путина жители Петропавловска-Камчатского, Анадыря и всех их дальневосточных окрестностей: «Совсем скоро наступит 2020 год. Мы с вами на пороге уже третьего десятилетия двадцать первого века».

Путин напомнил, что в будущем году страна отметит 75 лет победы в Великой Отечественной войне. Заранее не поздравляют, но Путин сделал это — поздравил фронтовиков и ветеранов тыла с наступающим праздником.

Обращение Президента РФ уже опубликовал телеканал «Россия-24». И просматривая его еще в 2019 году, на секунду превращаешься в «гостя из будущего». Можно даже поднять бокал шампанского и загадать желание под интернет-трансляцию.

А если спросит жена, что ты делаешь, можно сказать, что это репетиция, чтобы в самый ответственный момент не подкачать с загадыванием желания купить жене новый смартфон в машину, в бардачке которой будут лежать какие-нибудь блестящие и жутко дорогие штучки. Загадать желание под бой курантов - очень ответственный момент. Тут все движения должны быть отработаны.

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