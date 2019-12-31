На Камчатке показали новогоднее обращение Путина

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31 декабря 2019, 16:55 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ] Источник: youtube

скриншот видео новогоднего обращения президента РФ

Самый Дальний Восток уже встретил Новый год. Там показали новогоднее обращение Президента России Владимира Путина. Видео опубликовал телеканал "Россия-24".

Жители Камчатки уже подняли бокалы. Когда в Москве четыре часа дня, там уже двенадцать ночи. Они, как гости из будущего, уже живут в 2020.

«Уважаемые граждане России, дорогие друзья», — услышали слова Путина жители Петропавловска-Камчатского, Анадыря и всех их дальневосточных окрестностей: «Совсем скоро наступит 2020 год. Мы с вами на пороге уже третьего десятилетия двадцать первого века».

Путин напомнил, что в будущем году страна отметит 75 лет победы в Великой Отечественной войне. Заранее не поздравляют, но Путин сделал это — поздравил фронтовиков и ветеранов тыла с наступающим праздником.

Обращение Президента РФ уже опубликовал телеканал «Россия-24». И просматривая его еще в 2019 году, на секунду превращаешься в «гостя из будущего». Можно даже поднять бокал шампанского и загадать желание под интернет-трансляцию.

А если спросит жена, что ты делаешь, можно сказать, что это репетиция, чтобы в самый ответственный момент не подкачать с загадыванием желания купить жене новый смартфон в машину, в бардачке которой будут лежать какие-нибудь блестящие и жутко дорогие штучки. Загадать желание под бой курантов - очень ответственный момент. Тут все движения должны быть отработаны.