Пока часы двенадцать бьют!

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31 декабря 2019, 15:39 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Сегодня куранты традиционно пробьют 12 раз, и календарь откроет страницу 2020 года! А 2019 уйдет в историю. Что принесет год Крысы? Сложно сказать! Но каждый из нас надеется на лучшее. Мечтает и желает счастья! Да, такая волшебная ночь! Специально для «Аргументов недели» поздравления от прибалтийских звезд!

Анне Вески, певица:

«Конечно, я всем читателям желаю здоровья и добра! Пусть 2020 год принесет много позитива, мира, тепла. Вот я сейчас подумала! А что я хочу пожелать себе? Знаете, в Эстонии принято у многих людей отмечать Новый Год на Ратушной площади, в Таллине. Очень красиво! Сколько же я записала новогодних песен на Ратушной площади! Но ни разу не отмечала там Новый год! Надо бы исправить ситуацию! С наступающим, дорогие мои!»

Интарс Бусулис, певец:

«В Новый год принято желать только хорошее! И правильно! Чем больше добрых поздравлений, то тем радостней на душе. Счастья, здоровья, благополучия. Пусть рядом будут родные и близкие люди. Встречать новый 2020 год я буду в Латвии. Тихо, спокойно встречать. И рядом будут мои любимые! Что может быть лучше? Счастья, здоровья, мира!»

Раймонд Паулс, композитор:

«Я думаю, что Новый год нам принесет много чудес. Что еще можно ожидать? Год Крысы – мой год. Я родился в год Крысы. Как уже говорил, что от Крысы я взял одну особенность: могу загрызть своих недоброжелателей. С наступающим!»

Алла Березовская, латвийский публицист:

«От Нового года мы ждем чудес и полны надежды на лучшее. Конечно, хочется счастья и спокойствия! Хочется мира и благоденствия! Пусть все и у всех сбудется! Я сейчас припомнила одну забавную историю на Новый год, которая произошла с моей семьей в Финляндии. Решили мы отправится на Новый год в гости к Санта-Клаусу. Лапландия. Купили путевки. Заплатили аж 800 евро. Сюрпризы начались уже 29 декабря! Автобус, который вез нас в Лапландию мы прождали в Риге час и под проливным дождем. Когда наконец загрузились, то всем желающим не хватило мест. И такое бывает! Интересно, что среди рижан затесался один итальянец Лучано. Но хотелось Лучано из Милана посетить Лапландию. Доехали мы до Хельсинки. Там нас ждал колючий ветер и мороз под 20. Поезда до городка Оулу – песня! Выяснилось, что мороз крепчает, а двери в автобусе плотно не закрываются. Мы притянули их ремнями. Доехали. Вместо прелестного домика нас ждало «общежитие» и ужин на вокзале! Конечно, рижанам это не понравилось. А итальянец Лучано был совсем сердит. Но хочется же увидеть Санта-Клауса. Едем за Полярный круг, чтобы за 15 евро сфотографироваться с ним! Что еще делают в Лапландии? Катаются на оленях! Мы выложили по 20 евро с носа за такое развлечение. А что делать? Должен же человек хоть раз в жизни покататься на оленях! На собачьих упряжках было веселей. Но управились за пять минут и 15 евро. И вот наступил Новый год! Ждем обещанного веселья. На ужин нас пригласили в соседнюю гостиницу. Привели в занюханное фойе и потребовали сдать вещи в гардероб за 1,5 евро. В знак протеста мы натянули куртки на себя. Потом нас пригласили в кафе. Шведский стол и один бокал шампанского! Мы возмутились и вытащили свою водку. Финны пришли в ужас и потребовали сдать водку в…..гардероб. В знак протеста наш папа выпил всю водку в гардеробе! Что касается музыки, то весь вечер оркестр играл мелодии гражданской войны, нечто вроде «На позиции девушка провожала бойца». Я вспоминаю тот Новый год с улыбкой. Сейчас. А тогда мы были счастливы, что остались живы после таких приключений! С наступающим! И будьте здоровы!»

Гунарс Кутрис, экс-глава Конституционного суда, юрист, политик: «Я желаю терпения и выдержки! Не знаю, какой будет год, но надеюсь на лучшее. А что остается? Верить и надеяться! Здоровья, счастья, мира и понимания!»