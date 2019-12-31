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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В Норильске жуткий буран замел людей прямо в автобусе

, 15:37 [ «Аргументы Недели», , ] Источник: Северный город Норильск

В Норильске жуткий буран замел людей прямо в автобусе
скриншот видеозаписи метели в норильском автобусе

Рейсовый автобус попал в чудовищную метель. Находящихся в салоне пассажиров, буквально, замело снегом. Видео опубликовали региональные «телевизионщики».

Судя по закадровому комментарию, ситуация произошла 30 декабря. Автор видео осуществляет съемку, находясь в салоне автобуса. Перед ним несколько рядов пассажирских кресел, на которых сидят люди. Они глубоко спрятались в капюшонах. Слышен свист ветра. В салоне сильно метет.

В описании к видео сообщается, что автобус застрял в районе реки Далдыкан. Там произошла авария. Столкнулись несколько машин. Из-за этого возник затор на дороге, в который попал автобус.

Пробка рассосалась примерно через полчаса. Все это время пассажиры провели в автобусе. Познакомившиеся с видео пользователи задались двумя вопросами: почему открыты двери и почему салон автобуса не обогревается.

 

 

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