В Норильске жуткий буран замел людей прямо в автобусе

Рейсовый автобус попал в чудовищную метель. Находящихся в салоне пассажиров, буквально, замело снегом. Видео опубликовали региональные «телевизионщики».
Судя по закадровому комментарию, ситуация произошла 30 декабря. Автор видео осуществляет съемку, находясь в салоне автобуса. Перед ним несколько рядов пассажирских кресел, на которых сидят люди. Они глубоко спрятались в капюшонах. Слышен свист ветра. В салоне сильно метет.
В описании к видео сообщается, что автобус застрял в районе реки Далдыкан. Там произошла авария. Столкнулись несколько машин. Из-за этого возник затор на дороге, в который попал автобус.
Пробка рассосалась примерно через полчаса. Все это время пассажиры провели в автобусе. Познакомившиеся с видео пользователи задались двумя вопросами: почему открыты двери и почему салон автобуса не обогревается.
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Происшествие у Далдыкана Из-за дтп в районе Далдыкана возникла вот такая ситуация(смотрите видео). ⠀ В пресс-службе администрации сообщают, что ГИБДД растащило попавшие в аварию машины. ⠀ Также сообщается, что к этому времени все добрались до мест назначения. #sgnorilsk #северныйгород #новости #норильск #новостинорильска #нпр #далдыкан #дтп