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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Новогодний рецепт салата "Мимоза"

, 14:20 [ «Аргументы Недели» ]

Новогодний рецепт салата
Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

Попробуйте приготовить салат "Мимоза" по новому рецепту. Необходимые инградиенты: банка рыбных консервов, горбуша, например; морковка по-корейски, вареные яйца, майонез.

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Купите банку консервов, подойдет горбуша. Выбирайте продукцию проверенных производителей.
Сварите четыре яйца. Морковку по-корейски можно купить готовую.

1. Разомните вилкой рыбу из банки, выложите в салатник. Пропитайте небольшим количеством майонеза.
2. Второй слой - морковка. Если она нашинкована длинными полосками, можно порезать помельче. Положите морковку по-корейски на слой рыбы. Тоже добавьте майонез.
3. Яйца сварите. Отделите белки от желтков. Измельчите отдельно желтки, отдельно белки. Белки выкладывайте на морковь. Пропитайте майонезом. Далее верхний слой - измельченные желтки. Если вы смогли купить яйца с ярко желтыми желтками, салат "Мимоза" получится не только вкусным, но и красивым.

Сделайте салат заранее, чтобы он хорошо пропитался.  Не обязательно добавлять в этот салат много майонеза. Рыба и морковка сочные.

На 1 банку консервированной горбуши - четыре яйца, 300 граммов морковки по-корейски. Банка майонеза.

ИЧ

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