На корпоративе в Белгородской области после драки умер мужчина

Происшествие произошло в Строителе Яковлевского района. В ночь с 26 на 27 дeкабря в ресторане «Вoсход» проходил новогодний корпoратив, после которого скончался молодой мужчина.
По информации группы во «ВКонтакте» «Подслушано Строитель», у посетителей заведения произошёл конфликт. Во время драки и выяснения отношений мужчину толкнули. Он не устоял на ногах, упал, ударился головой и потерял сознание. Спасти пострадавшего не удалось.
В настоящее время все обстоятельства трагедии выясняют следователи.