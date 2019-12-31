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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

На корпоративе в Белгородской области после драки умер мужчина

, 13:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: bel.ru

На корпоративе в Белгородской области после драки умер мужчина
Фотобанк АН

Происшествие произошло в Строителе Яковлевского района. В ночь с 26 на 27 дeкабря  в ресторане «Вoсход» проходил новогодний корпoратив, после которого скончался молодой мужчина.

По информации группы во «ВКонтакте» «Подслушано Строитель», у посетителей заведения произошёл конфликт. Во время драки и выяснения отношений мужчину толкнули. Он не устоял на ногах, упал, ударился головой и потерял сознание. Спасти пострадавшего не удалось.

В настоящее время все обстоятельства трагедии выясняют следователи.

ЕЧ

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