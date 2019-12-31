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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

В сети появилось видео охоты лисы на крысу в центре Казани

, 13:03 [ «Аргументы Недели», , ] Источник: youtube

В сети появилось видео охоты лисы на крысу в центре Казани
фото: pixabay.com

Видеосюжет был снят у стен спортивного комплекса Казань-арена. Лисица устроила охоту на крысу.

На видео попала уже самая развязка. Лиса догоняет крысу, которая отчаянно пытается спастись и бежит по расчищенной обледенелой площадке.

«В центре, практически, города лиса», — начинает объяснять мужской голос за кадром, но замолкает. Его дополняет спутница: «съела мышку».

Хищнику действительно удалось догнать грызуна. Лиса подкинула крысу, та перевернулась в воздухе, упала на лед и снова попыталась сбежать. Этого ей сделать не удалось. Закончив охоту, победитель убежал в сторону спортивного комплекса.

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