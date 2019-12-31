Скончался создатель Ту-160 Валентин Близнюк

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31 декабря 2019, 12:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Фотобанк АН

На 92-м году жизни скончался главный конструктор стратегического бомбардировщика Ту-160 Валентин Близнюк. Авиаконструктор работал в ОКБ имени Туполева.

Близнюк принимал участие в разработке тактического ударного самолета Ту-91 и серийного стратегического бомбардировщика Ту-95. Внес значительный вклад в разработку первого в мире сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144. Он — лауреат Государственной премии СССР. В 1981 году разработанный Валентином Ивановичем Ту-160 впервые поднялся в воздух, а в 1987 году поступил на вооружение ВВС СССР.