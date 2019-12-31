«Краснодар Водоканал» приступит к финальному этапу работ на ул. Красной

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31 декабря 2019, 12:07 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В рамках выполнения инвестиционной программы «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») 9 января 2020 года приступит к заключительным мероприятиям по модернизации водопроводных сетей на участке от улицы им. Пушкина до улицы им. Буденного по ул. Красной.

Работы стартовали в мае и за это время специалисты заменили 1593 метра трубопровода диаметром 315 мм на новый пластиковый со сроком эксплуатации не менее 50 лет. Также выполнены работы по устройству 12-ти камер и переключению абонентов.

«В рамках следующего этапа будет выполнена замена участка водопровода протяженностью 695 метров на ул. Красной от ул. Карасунской до ул. Длинной, - говорит директор по производству ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов. - Монтаж трубопровода производится методом горизонтально-направленного бурения, который позволяет выполнить все мероприятия без ущерба для благоустройства города».

В целях повышения надежности водоснабжения на новых участках сетей будут установлены безколодезные задвижки. Это значительно сократит количество водопроводных колодцев на проезжей части.

На участках проведения ремонтов движение транспорта частично ограничат, для безопасности котлованы будут огорожены. В местах разрытий грунта будет восстановлена проезжая часть и тротуарная плитка, а также нанесена дорожная разметка. Работы на коммуникациях планируется провести в течение 62 дней.