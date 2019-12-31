Южноуральцы почтили память жертв магнитогорской трагедии

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31 декабря 2019, 12:05 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

В Магнитогорске проходят мероприятия в память о жертвах взрыва бытового газа в многоэтажном доме.

Напомним, трагедия произошла рано утром 31 декабря. В результате обрушения дома погибло 39 человек. Как сообщает агентство «Полит74», сегодня в городе металлургов проходят мемориальные мероприятия. Магнитогорцы несут цветы и игрушки к мемориалу, расположенного у Кафедрального собора Вознесения Христова. Сюда прибыли губернатор Челябинской области Алексей Текслер с супругой, городские власти, депутаты Госдумы, руководители ММК. Они возложили цветы к мемориалу и посетили поминальную службу.

«39 погибших – для родных, для близких, для каждого из нас это незаживающая рана, - отметил Алексей Текслер. -Мы будем помнить каждого, сохраним память, для каждого из нас – это большая трагедия. Она объединила всех магнитогорцев, южноуральцев, всю страну».