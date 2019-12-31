В Челябинске покажут спектакль

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31 декабря 2019, 12:04 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

12 января на сцене ДК Железнодорожников – динамичная и интригующая комедия, признанная в 2016-ом "Самым кассовым спектаклем года" - "Мужчины по вызову".

Режиссеру этой уморительно смешной феерии, Дмитрию Рачковскому, удалось собрать звездный ансамбль самых известных актеров театра и кино, которым и предстоит сыграть, а вернее прожить, эту современную историю, героям которой, для того, чтобы выжить, приходится принимать сложные, неординарные, а иногда и просто парадоксальные решения. А может просто Вселенная подает мужикам какие-то свои тайные знаки и направляет в предначертанном направлении. В любом случае, философские вопросы, встающие перед ними в моменты душевного кризиса, вынуждают искать универсальные ответы, превращающие ситуацию в то, что характеризуется известным фразеологизмом "смех сквозь слезы". Чередуя то и другое на протяжении всего спектакля, по-другому никак, вы и доберетесь до финала, а главное – узнаете, куда же всё-таки, заведет судьба, этих неприкаянных, но очень обаятельных мужчин. "Мужчин по вызову".