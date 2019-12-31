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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Владельцы ТЦ «Зимняя вишня» заплатят дополнительные компенсации

, 12:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

Владельцы ТЦ «Зимняя вишня» заплатят дополнительные компенсации
Фотобанк АН

Собственники торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове выплатят 36 миллионов рублей дополнительных компенсаций потерпевшим от пожара. Такое решение постановил Рудничный районный суд Кемерова.

Известно, что было рассмотрено гражданское дело по восьми искам потерпевших о взыскании компенсации вреда. Указанным решением требования удовлетворили на общую сумму 36 миллионов рублей. Оно было принято 30 декабря в ходе заседания суда. Истцами выступали родственники погибших при трагедии.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. В огне погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Пострадавшими дополнительно считаются еще 147. По факту инцидента были возбуждены три уголовных дела.

ЕЧ

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