Владельцы ТЦ «Зимняя вишня» заплатят дополнительные компенсации

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31 декабря 2019, 12:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

Фотобанк АН

Собственники торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове выплатят 36 миллионов рублей дополнительных компенсаций потерпевшим от пожара. Такое решение постановил Рудничный районный суд Кемерова.

Известно, что было рассмотрено гражданское дело по восьми искам потерпевших о взыскании компенсации вреда. Указанным решением требования удовлетворили на общую сумму 36 миллионов рублей. Оно было принято 30 декабря в ходе заседания суда. Истцами выступали родственники погибших при трагедии.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. В огне погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Пострадавшими дополнительно считаются еще 147. По факту инцидента были возбуждены три уголовных дела.