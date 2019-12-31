С 1 января гражданам РФ вновь ограничат максимальный размер долга

С 1 января в РФ вступит в силу последний этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам и займам. Проценты по ссудам на срок до года не должны будут превышать долг более чем в 1,5 раза.

Ограничение распространяется на неустойки, в частности, штрафы и пени, а также платежи за услуги, которые кредитор оказывает заемщику по договору потребительского кредита за отдельную плату. Подчеркивается, что данные меры в первую очередь направлены на микрофинансовый рынок.

Глава саморегулируемой организации "МиР" Елена Стратьева сообщила, что принятые к настоящему моменту ограничения привели к уменьшению числа игроков на рынке, ужесточению оценки кредитоспособности граждан, а также сокращению разрыва условий между "займами до зарплаты" и крупными ссудами, которые выдаются на более долгий срок.