Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Москве 31 декабря пройдут дожди и мокрый снег

, 10:17 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве 31 декабря пройдут дожди и мокрый снег
Фотобанк АН

В новогоднюю ночь в столице ожидается облачная погода. Также будут гололедица и небольшие осадки. Днем в Москве будет от нуля до двух градусов тепла, ночью температура опустится до минус двух градусов.

В Подмосковье днем температура будет колебаться от минус двух до трех градусов тепла, ночью - от минус пяти до нуля. Местами будут дождь и мокрый снег.  

Порывы юго-западного ветра могут достигать 12-17 м/ с, ночью скорость западного и северо-западного ветра не превысит 10 м/с.

До 21:00 в Москве и Подмосковье будет зафиксирован желтый уровень опасности из-за порывистого ветра.

ЕЧ

//картина дня

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга принял решение о заключении под стражу задержанного сотрудниками ФСБ Никиты Семенова, которого подозревают в подготовке теракта в Санкт-Петербурге.

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга принял решение о заключении под стражу задержанного сотрудниками ФСБ Никиты…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что стрелка в одной из церквей Техаса удалось быстро обезвредить благодаря тому, что власти штата позволили…

//новости ан

//новости ан

//новости ан