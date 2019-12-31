В Москве 31 декабря пройдут дожди и мокрый снег

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31 декабря 2019, 10:17 [ «Аргументы Недели» ]

Фотобанк АН

В новогоднюю ночь в столице ожидается облачная погода. Также будут гололедица и небольшие осадки. Днем в Москве будет от нуля до двух градусов тепла, ночью температура опустится до минус двух градусов.

В Подмосковье днем температура будет колебаться от минус двух до трех градусов тепла, ночью - от минус пяти до нуля. Местами будут дождь и мокрый снег.

Порывы юго-западного ветра могут достигать 12-17 м/ с, ночью скорость западного и северо-западного ветра не превысит 10 м/с.

До 21:00 в Москве и Подмосковье будет зафиксирован желтый уровень опасности из-за порывистого ветра.