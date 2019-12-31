В Госдуме хотят наказывать тех, кто злоупотребляет

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31 декабря 2019, 09:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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В Государственной Думе задумались о том, чтобы ввести наказание для тех, кто провоцирует пробки, например, водителей, которые злоупотребляют "аварийкой". Предложение поступило от депутата Госдумы Виталия Милонова.

Милонов считает, что ситуация на российских дорогах усложнилась и связывает это с ростом количества автомобилей.

По словам депутата, в крупных российских городах сложилась плохая практика, когда автовладельцы оставляют свои машины на проезжей части вне мест разрешенной парковки, лишь включив сигналы аварийной остановки. Другими словами, они злоупотребляют "аварийкой" и, прикрываясь данным световым сигналом транспорта, идут по своим делам.

«В данной связи прошу вас оценить возможность введения отдельных санкционных мер для виновников и участников несанкционированного снижения или ограничения движения на улицах и магистралях нашей страны», — заключил Виталий Валентинович.

Ранее Виталий Милонов предложил главе МВД Владимиру Колокольцеву лишать водительского удостоверения тех, кто нарушает ПДД, управляя велосипедом или самокатом, а тем, у кого нет прав, не выдавать их в течение продолжительного срока.