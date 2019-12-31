Стало известно, во сколько россиянам обойдется салат мимоза

//Общество 13+

31 декабря 2019, 08:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фотобанк АН

Специалисты платформы фискальных данных «Такском» подсчитали индекс салата мимоза. Аналитиками установлено, что по сравнению с прошлым годом его цена увеличилась на 3 процента.

Результаты исследования есть в распоряжении RT. Для расчётов использовался классический рецепт салата, в который входят майонез, сыр, морковь, лук, яйца и рыбные консервы.

Самый дорогой ингредиент мимозы — рыбные консервы. Их стоимость составляет 125 рублей. Майонез стоит 32 рубля, сыр — 87 рублей. На морковь и репчатый лук вы потратите восемь и пять рублей, на яйца — 10 рублей.

Данные цены определены на основе анализа более 17 млрд кассовых чеков.