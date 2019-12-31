Презумпция согласия на посмертное донорство может быть введена в России

Презумпция согласия на донорство органов после смерти может быть введена в России. Согласно последней информации, проект данного закона уже готов, в настоящий момент ожидается его обсуждение.

Как сообщил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, законодатели вместе с профессиональным сообществом и Министерством здравоохранения работали над вышеуказанным проектом долгое время, однако текст документа необходимо обсудить детально.

Подчеркивается, что данная инициатива предполагает, что гражданин может стать донором после смерти, если при жизни он не высказал письменного или устного – при определенных условиях – отказа, или же этот отказ не дали его родственники в течение трех часов после констатации смерти мозга пациента. Если у человека нет родных, то вопрос предлагается решать с помощью консилиумов.