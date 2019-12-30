Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Как крымчане провели акцию «закаленная Россия - здоровая страна»

, 20:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Как крымчане провели акцию «закаленная Россия - здоровая страна»
an-crimea.ru

Керчане — авторы инициативы, в которой приняли участие более пятидесяти регионов страны.

29 декабря 2019 года несколько тысяч человек одновременно в 11:00 окунулись в воды близлежащих к ним водоемов или облились холодной водой — так россияне поддержали акцию «Закаленная Россия — здоровая страна», организаторами которой выступили федерация зимнего плавания России и керченский спортивно-патриотический клуб самбо «Слава».

Создатель клуба «Слава» Вячеслав ТИМОШЕНКО рассказал «Аргументам недели», что закаливание не только улучшает самочувствие и закаляет организм, но еще и сплачивает людей в единство, которое может противостоять как любым невзгодам, так и политическому давлению.

 

ГБ

//картина дня

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга принял решение о заключении под стражу задержанного сотрудниками ФСБ Никиты Семенова, которого подозревают в подготовке теракта в Санкт-Петербурге.

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга принял решение о заключении под стражу задержанного сотрудниками ФСБ Никиты…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Традиционно в России новогоднее застолье славится своим изобилием и разнообразием. Хозяйки соревнуются в изобретательности, каждый год выставляя на стол все новые и новые…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Пензенская полиция проводит проверку после сообщений в Сети о том, что Дед Мороз раздает детям снюс вместо конфет. Местные жители рассказали, что человек в костюме Деда…

В Челябинске на рабочего упала двухтонная труба. Чтобы скрыть ЧП на работе, руководство завода доставило его в больницу под видом пьяного, так утверждает жена…

//новости ан

Обсуждение развода Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина не утихает. Многие считают, что артистка «сама виновата», а потому лишь подтвердила народную мудрость, что "на чужом…

//новости ан

//новости ан

В СМИ появилась запись, на которой запечатлена женщина, которую называют женой модельера Дмитрия Шишкина. Он стал известен в том числе и тем, что создает коллекции…