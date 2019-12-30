Как крымчане провели акцию «закаленная Россия - здоровая страна»

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30 декабря 2019, 20:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

an-crimea.ru

Керчане — авторы инициативы, в которой приняли участие более пятидесяти регионов страны.

29 декабря 2019 года несколько тысяч человек одновременно в 11:00 окунулись в воды близлежащих к ним водоемов или облились холодной водой — так россияне поддержали акцию «Закаленная Россия — здоровая страна», организаторами которой выступили федерация зимнего плавания России и керченский спортивно-патриотический клуб самбо «Слава».

Создатель клуба «Слава» Вячеслав ТИМОШЕНКО рассказал «Аргументам недели», что закаливание не только улучшает самочувствие и закаляет организм, но еще и сплачивает людей в единство, которое может противостоять как любым невзгодам, так и политическому давлению.