В конце декабря в Санкт-Петербурге прошёл семинар «Технологии, рождающие эмоции». В мероприятии приняли участие ведущие блоггеры и представители СМИ. Специальным гостем семинара стала команда EE Team – чемпион Российской дрифт серии.

В рамках мероприятия Санкт-Петербургская дрифт команда EE Team представила совместные с компанией «Роснефть» проекты 2019 года, а также провела презентацию нового экологичного топлива Евро 6, которое обещает стать новым флагманским продуктом нефтяной компании в 2020 году.

«Евро 6», как объяснили представители компании «Роснефть», содержит почти на 40%, не более 0,8% бензола и не более 32% ароматических углеводородов. Производство новой марки автомобильного бензина стало возможным благодаря последовательному процессу модернизации и технологического развития компании, предусмотренного в рамках Стратегии «Роснефть 2022». Ее ключевая составляющая – обеспечение технологического лидерства Компании во всех аспектах ее деятельности.

Как сообщили представители компании в рамках семинара, применение нового стандарта автомобильного топлива приведет к снижению коррозионной активности и уменьшению токсичности выхлопных газов. По их оценкам, можно ожидать сокращение количества отложений на впускных клапанах на 12,5%, в камере сгорания двигателя — на 12,7%.

Расширение географии реализации топлива с повышенным экологическим стандартом является весомым вкладом Роснефти в защиту окружающей среды, убеждены эксперты.

В настоящее время бензин «Евро 6» уже реализуется на 578 заправках Роснефти в Башкирии, Краснодарском крае, в Тульской, Калужской и Рязанской областях. На АСЗ Москвы и области заправить свой автомобиль «Евро-6» можно будет уже в декабре, рассказали организаторы мероприятия. Поставки бензина «Евро 6» в столичный регион в основном будут производиться с Рязанской НПК «Роснефти». Производство «Евро 6» постепенно расширяется: Уфимской группой НПЗ и «Саратовским НПЗ» также освоен новый стандарт.