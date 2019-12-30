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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Технологии, рождающие эмоции

, 18:12 [ «Аргументы Недели» ]

Технологии, рождающие эмоции
фото соцсети
В конце декабря в Санкт-Петербурге прошёл семинар «Технологии, рождающие эмоции». В мероприятии приняли участие ведущие блоггеры и представители СМИ. Специальным гостем семинара стала команда EE Team – чемпион Российской дрифт серии.
 
В рамках мероприятия Санкт-Петербургская дрифт команда EE Team представила совместные с компанией «Роснефть» проекты 2019 года, а также провела презентацию нового экологичного топлива Евро 6, которое обещает стать новым флагманским продуктом нефтяной компании в 2020 году.
 
«Евро 6», как объяснили представители компании «Роснефть», содержит почти на 40%, не более 0,8% бензола и не более 32% ароматических углеводородов. Производство новой марки автомобильного бензина стало возможным благодаря последовательному процессу модернизации и технологического развития компании, предусмотренного в рамках Стратегии «Роснефть 2022». Ее ключевая составляющая – обеспечение технологического лидерства Компании во всех аспектах ее деятельности.
 
Как сообщили представители компании в рамках семинара, применение нового стандарта автомобильного топлива приведет к снижению коррозионной активности и уменьшению токсичности выхлопных газов. По их оценкам, можно ожидать сокращение количества отложений на впускных клапанах на 12,5%, в камере сгорания двигателя — на 12,7%.
Расширение географии реализации топлива с повышенным экологическим стандартом является весомым вкладом Роснефти в защиту окружающей среды, убеждены эксперты.
В настоящее время бензин «Евро 6» уже реализуется на 578 заправках Роснефти в Башкирии, Краснодарском крае, в Тульской, Калужской и Рязанской областях. На АСЗ Москвы и области заправить свой автомобиль «Евро-6» можно будет уже в декабре, рассказали организаторы мероприятия. Поставки бензина «Евро 6» в столичный регион в основном будут производиться с Рязанской НПК «Роснефти». Производство «Евро 6» постепенно расширяется: Уфимской группой НПЗ и «Саратовским НПЗ» также освоен новый стандарт.
 
 
ГБ

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