В ПФР напомнили, что индексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров

//Общество 13+

30 декабря 2019, 17:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПФР

рубли, pixabay.com

В Пенсионном фонде России в понедельник, 30 декабря, напомнили, что ожидающаяся с 1 января будущего года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6 процента коснется 32 миллионов россиян.

В ПФР сегодня днем уточнили, что в результате индексации страховая пенсия по старости большинства неработающих российских пенсионеров увеличится не менее чем на 1 тысячу рублей в месяц, а ее средний размер достигнет 16,5 тысяч рублей.

Напомним, ранее президент Российской Федерации пообещал после 2024 года дальнейшую индексацию пенсий граждан страны.