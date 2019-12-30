В ПФР напомнили, что индексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров

В Пенсионном фонде России в понедельник, 30 декабря, напомнили, что ожидающаяся с 1 января будущего года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6 процента коснется 32 миллионов россиян.
В ПФР сегодня днем уточнили, что в результате индексации страховая пенсия по старости большинства неработающих российских пенсионеров увеличится не менее чем на 1 тысячу рублей в месяц, а ее средний размер достигнет 16,5 тысяч рублей.
Напомним, ранее президент Российской Федерации пообещал после 2024 года дальнейшую индексацию пенсий граждан страны.