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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В МЧС предупредили о метели и гололедице в ближайшие часы и до утра в Москве

, 17:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В МЧС предупредили о метели и гололедице в ближайшие часы и до утра в Москве
метель в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Главное управление МЧС по Москве днем в понедельник, 30 декабря, распространило экстренное предупреждение о снеге, метели и гололедице в столице ночью и утром в последний день уходящего года.

В пресс-службе столичного главка министерства отметили, что с 17:00 30 декабря до 10:00 31 декабря в Москве будут мокрый снег, метель, местами гололедица.

Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Кроме того, следует избегать резких маневров. Пешеходов призывают при движении по краю дороги обозначить себя светоотражающими элементами на верхней одежде.

 
 
ЕТ

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