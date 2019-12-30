В МЧС предупредили о метели и гололедице в ближайшие часы и до утра в Москве

Главное управление МЧС по Москве днем в понедельник, 30 декабря, распространило экстренное предупреждение о снеге, метели и гололедице в столице ночью и утром в последний день уходящего года.

В пресс-службе столичного главка министерства отметили, что с 17:00 30 декабря до 10:00 31 декабря в Москве будут мокрый снег, метель, местами гололедица.

Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Кроме того, следует избегать резких маневров. Пешеходов призывают при движении по краю дороги обозначить себя светоотражающими элементами на верхней одежде.