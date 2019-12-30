Минздрав: еще 600 детей получат незарегистрированные в России лекарства

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30 декабря 2019, 17:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия 24

Вероника Скворцова, Kremlin Pool/Global Look Press

Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова в понедельник, 30 декабря, заявила, что незарегистрированные в стране лекарства в первом квартале будущего года получат еще 600 детей.

Ранее стало известно, что на заседании в понедельник Совфед одобрил правительственный закон о взаимозаменяемости лекарств с учетом поправки, которая дает правительству право закупать незарегистрированные в РФ препараты. По словам Скворцовой, впервые данный механизм заработал в отношении некоторых противоэпилептических наркотических препаратов, в частности, "Фризиума".

Министр уточнила, что сейчас власти располагают списком еще из 600 детей, которые должны получить препараты до момента их регистрации в России.