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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Минздрав: еще 600 детей получат незарегистрированные в России лекарства

, 17:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия 24

Минздрав: еще 600 детей получат незарегистрированные в России лекарства
Вероника Скворцова, Kremlin Pool/Global Look Press
Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова в понедельник, 30 декабря, заявила, что незарегистрированные в стране лекарства в первом квартале будущего года получат еще 600 детей.
 
Ранее стало известно, что на заседании в понедельник Совфед одобрил правительственный закон о взаимозаменяемости лекарств с учетом поправки, которая дает правительству право закупать незарегистрированные в РФ препараты. По словам Скворцовой, впервые данный механизм заработал в отношении некоторых противоэпилептических наркотических препаратов, в частности, "Фризиума".
 
Министр уточнила, что сейчас власти располагают списком еще из 600 детей, которые должны получить препараты до момента их регистрации в России.
ЕТ

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