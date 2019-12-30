Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

У Зеленского утвердили "рабский" для украинцев закон

, 17:14 [ «Аргументы Недели», , ]

У Зеленского утвердили
фото: pixabay.com

Правительство Украины утвердило проект закона «О труде». Он уже стал скандальным из-за предлагаемых нововведений. Многие из них практически отбрасывают Украину в дореволюционное прошлое.

Скандальными стали правила, придуманные теперь новыми украинскими властями. Если закон будет утвержден, то работодатель сможет уволить работника по любой причине. Проект предусматривает срочные трудовые договоры, которые могут запросто не продлить. Граждан Украины можно будет нагрузить дополнительной недоплачиваемой работой.

Помимо этого, будут отменены некоторые соцгарантии. Работников можно будет перевести на новое место. Права профсоюзов существенно урезаются.

Официальным объяснением драконовских мер стала, якобы, необходимость найти управу на тунеядцев. Сейчас на Украине их не могут просто так уволить.

По сути это возвращение в «дореволюционную Россию». Новый закон «О труде» делает работников попросту бесправными.

//картина дня

Президент России направил ряд новогодних телеграмм в адрес лидеров других стран. Об этом сообщила пресс-служба главы государства. Владимир Путин поздравил Трампа, Меркель и Макрона, Маттарелле, Эрдогана, Си Цзин Пина, Мун Чжэ Ина, Нетаньяху, Ковинду……

Президент России направил ряд новогодних телеграмм в адрес лидеров других стран. Об этом сообщила пресс-служба главы…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Пензенская полиция проводит проверку после сообщений в Сети о том, что Дед Мороз раздает детям снюс вместо конфет. Местные жители рассказали, что человек в костюме Деда…

//новости ан

В Челябинске на рабочего упала двухтонная труба. Чтобы скрыть ЧП на работе, руководство завода доставило его в больницу под видом пьяного, так утверждает жена…

//новости ан

Обсуждение развода Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина не утихает. Многие считают, что артистка «сама виновата», а потому лишь подтвердила народную мудрость, что "на чужом…

//новости ан

//новости ан

В СМИ появилась запись, на которой запечатлена женщина, которую называют женой модельера Дмитрия Шишкина. Он стал известен в том числе и тем, что создает коллекции…

//новости ан

28 декабря на телеканале «Россия-1» вышло очередное шоу «Привет, Андрей!» в котором гостем А. Малахова был Юрий Шатунов. Выступая в эфире телеканала, Юрий Шатунов обвинил…

//новости ан