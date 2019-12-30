У Зеленского утвердили

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30 декабря 2019, 17:14 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ]

фото: pixabay.com

Правительство Украины утвердило проект закона «О труде». Он уже стал скандальным из-за предлагаемых нововведений. Многие из них практически отбрасывают Украину в дореволюционное прошлое.

Скандальными стали правила, придуманные теперь новыми украинскими властями. Если закон будет утвержден, то работодатель сможет уволить работника по любой причине. Проект предусматривает срочные трудовые договоры, которые могут запросто не продлить. Граждан Украины можно будет нагрузить дополнительной недоплачиваемой работой.

Помимо этого, будут отменены некоторые соцгарантии. Работников можно будет перевести на новое место. Права профсоюзов существенно урезаются.

Официальным объяснением драконовских мер стала, якобы, необходимость найти управу на тунеядцев. Сейчас на Украине их не могут просто так уволить.

По сути это возвращение в «дореволюционную Россию». Новый закон «О труде» делает работников попросту бесправными.