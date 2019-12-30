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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Смертельные подарки. Жители Пензы рассказывают в Сети, что Дед Мороз раздает детям снюс вместо конфет

, 16:52 [ «Аргументы Недели» ]

Смертельные подарки. Жители Пензы рассказывают в Сети, что Дед Мороз раздает детям снюс вместо конфет

Пензенская полиция проводит проверку после сообщений в Сети о том, что Дед Мороз раздает детям снюс вместо конфет. Местные жители рассказали, что человек в костюме Деда Мороза рядом со школой №1 якобы предлагает детям угощение, которое представляет собой никотиносодержащую жевательную смесь.

В МВД отметили, что пока заявлений от жителей города не поступало, но информацию обязательно проверят. Ранее подобные сообщения об опасном Дед Морозе встревожили жителей Саранска, Челябинска, Первоуральска и Новороссийска.

24 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некуритeльной никотиноcодержащей продукции вне торговых точек, включая интернет. Росздравнадзор, в свою очередь, пригрозил уголовным преследованием продавцам запрещенных смесей.

БИ

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Пензенская полиция проводит проверку после сообщений в Сети о том, что Дед Мороз раздает детям снюс вместо конфет. Местные жители рассказали, что человек в костюме Деда…

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