Смертельные подарки. Жители Пензы рассказывают в Сети, что Дед Мороз раздает детям снюс вместо конфет

//Общество 13+

30 декабря 2019, 16:52 [ «Аргументы Недели» ]

Пензенская полиция проводит проверку после сообщений в Сети о том, что Дед Мороз раздает детям снюс вместо конфет. Местные жители рассказали, что человек в костюме Деда Мороза рядом со школой №1 якобы предлагает детям угощение, которое представляет собой никотиносодержащую жевательную смесь.

В МВД отметили, что пока заявлений от жителей города не поступало, но информацию обязательно проверят. Ранее подобные сообщения об опасном Дед Морозе встревожили жителей Саранска, Челябинска, Первоуральска и Новороссийска.

24 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некуритeльной никотиноcодержащей продукции вне торговых точек, включая интернет. Росздравнадзор, в свою очередь, пригрозил уголовным преследованием продавцам запрещенных смесей.