«Он просто лежит и умирает!», чтобы скрыть ЧП на заводе, рабочего доставили в больницу под видом пьяного

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30 декабря 2019, 16:43 [ «Аргументы Недели» ]

В Челябинске на рабочего упала двухтонная труба. Чтобы скрыть ЧП на работе, руководство завода доставило его в больницу под видом пьяного, так утверждает жена пострадавшего.

По словам супруги Дениса Ильина, 26 декабря он уехал на работу – в бригаде он разбирал старые цеха завода «Станкомаш». Вечером ей позвонили знакомые, которые работают с ним, и сообщили, что муж в больнице. Но начальство не хотело огласки, они прямо в цеху сняли с мужчины рабочую спецовку, забрали пропуск и вынесли с территории завода.

В больницу его доставили под видом пьяного и заверили врачей, что он выпивал на даче у начальника и просто упал. «Он просто лежит и умирает! У него к тому времени уже страшнейший отёк был, пошла раскосость глаз. В больнице даже не знали, что у него шея сломана!», - рассказала жена пострадавшего, она же сообщила, что помощи ему не оказывают, а сделать МРТ мозга не могут из-за отсутствия томографа.

Через день пострадавшего рабочего смогли перевезти в областную больницу в Челябинске, он впал в кому. «Там врачи сразу же сделали ему компьютерную томографию и обнаружили перелом шеи и обширное кровоизлияние. А сегодня при повторной томографии увидели, что у него коронарное кровоизлияние. Этого всего в Копейске за двое суток не обнаружили, потому что ничего не делали. Мне врачи объяснили, что Денис мог просто умереть. Его не должны были даже после ЧП трогать. А коллеги скинули спецовку с него, посадили в машину и так повезли со сломанной шеей», - возмущается женщина.

Начальник Ильина заявил журналистам 74.RU, что не будет ничего объяснять, потому что «это очень долго», а супруга рабочего сообщила, что ей стали поступать угрозы по телефону. Звонившие требовали не обращаться в полицию, иначе семья «останется во всем виноватой и без всякой помощи».

Но родственники все же написали заявление и теперь ГУ МВД по Челябинской области проводит проверку.