Что пожелал южноуральцам депутат Анатолий Литовченко

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30 декабря 2019, 16:22 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Депутат Госдумы Анатолий Литовченко поздравил жителей Челябинской области с наступающим Новым годом. Он пожелал южноуральцам здоровья, благополучия и достатка.

Как сообщает агентство Полит74, депутат подчеркнул, что это, прежде всего, семейный праздник, который отмечается с ожиданием важных перемен. «И они придут в нашу жизнь, если каждый из нас всегда будет помнить о своих родителях, если будет лучше понимать своих детей, их устремления и мечты, поддерживать тех, кто рядом, кто нуждается в нашем участии и душевной щедрости», - отметил Литовченко.

Он также напомнил о некоторых решениях Госдумы в уходящем году, которые продолжили социально-экономические преобразования в стране. Так, по словам Анатолия Литовченко, в 2019 году парламент больше внимания уделил вопросам выравнивания бюджетной обеспеченности регионов, повысил минимальный размер оплаты труда до прожиточного минимума, принял законы о защите прав дольщиков, о сокращенном рабочем дне для женщин на селе, о праве преимущественного приема детей из одной семьи в одну школу и детский сад, поправки в Жилищный кодекс, которые снижают оплату за коммунальные услуги.

«А еще в нынешнем году я в четвертый раз стал дедушкой. Теперь у меня – два внука и две внучки. Дорогие и памятные для каждого из нас события, конечно, самые волнительные и светлые», - рассказал депутат Госдумы.