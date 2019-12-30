Депутат Верховной Рады попался на убийстве редких животных

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30 декабря 2019, 16:20 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ] Источник: twitter

Нестор Шуфрич на скандальных фото с африканского сафари

Украинский парламентарий Нестор Шуфрич охотился на редких животных. В социальных сетях появились фото с убитыми леопардом, антилопой, гиеной и носорогом.

Убитые животные стали одновременно и трофеем, и фоном для фото, на которых Нестор Шуфрич позирует с охотничьим оружием в руках.

Снимки опубликовала организация, которая выступает за запрет спортивной охотой. Утверждается, что африканское сафари для украинского депутата организовала американская компания.

Появившиеся фото спровоцировали большой скандал на Украине. Киевские СМИ уже назвали Шуфрича "убийцей редких животных".