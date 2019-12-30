Ёлочка, не гори!

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30 декабря 2019, 15:36 [ «Аргументы Недели» ]

В море цветных огней плывут города в преддверии новогодних праздников. Цветные огни, а вместе с ними и предпраздничное настроение, создаются многообразием гирлянд. В эти дни гирлянды — настоящие бестселлеры. На любой вкус и бюджет, для дома и улицы, многометровые ёлочные и миниатюрные для украшения, к примеру, стола. А ещё безопасные и те, которые категорически не должны попадать на прилавки, а следовательно, и в наши дома.

Первое, о чём предупреждает Ассоциация производителей светодиодов и систем на их основе, - это быть осторожнее с ностальгией. Добытые на антресолях либо на «блошке» старые гирлянды использовать крайне нежелательно. В самом исключительном случае: перед использованием проверьте провода, не оголились ли они, не потрескалась ли изоляция, не пересохли ли контакты. Кроме того, опасность старых гирлянд — в использовании не светодиодов, потребляющих незначительное напряжение, а ламп накаливания. Лампы, к слову, тоже лучше проверить.

Все современные гирлянды сегодня светодиодные, желательно их покупать в магазине, так хотя бы вы будете понимать, что они(даже если не сильно качественные и контрафактные), не сделаны в гараже и квартира ваша не вспыхнет за минуту, пока вы делаете Оливье на кухне. А вспыхнуть там есть от чего- не проверенный товар по электромагнитной совместимости, отсутствие сертификата безопасности низковольтного оборудования, нарушения в соединениях, номинальные вилки «для красоты», которые нельзя использовать даже в страшном сне. Украшенную гирляндой ёлку важно устанавливать подальше от отопительных приборов, от стен, не перегораживать пути эвакуации. Теми украшениями, которые предназначены для окон либо стен, ни в коем случае нельзя вешать на елку и опутывать ее.

Розетка, в которую вы включите огненную нить гирлянды, должна быть легкодоступна, потому что первое, что необходимо делать в случае возгорания, это выдернуть вилку электроприбора из розетки. В современных условиях также возможно оперативное отключение соответствующих автоматов. Сама вилка это слабое место гирлянды, и её тоже надо критически оценить при выборе. Вилка должна хотя бы выглядеть надёжно, раз уж вы не можете посмотреть, как она сделана с точки зрения безопасности, ведь от этого зависит вероятность удара током при включении и выключении гирлянды.

Приобретая гирлянду для улицы, обратите внимание на индекс IP на упаковке (индекс пылевлагозащиты). Он двузначный, и если любая из цифр ниже «5», то данное украшение не стоит выносить на улицу, используйте эту гирлянду только в помещении. Кстати, гирлянда, предназначенные для улицы, с индексом от 54...65, вполне могут быть использованы и дома. Стоит ли упоминать, что к изделию без подобной маркировки стоит отнестись максимально недоверчиво?

И в завершение ещё одно небольшое предостережение. Даже если вы проверили все провода, вилки, маркировку и выбрали безопасную гирлянду, не забывайте, что большинство опасных травм, по данным специалистов, обыватели получают из-за ошибок при развешивании ёлочных гирлянд. Это травмы головы, грудной клетки, позвоночника, конечностей при падении с лестниц, подручных приспособлений, с крыши. Также нередки ранения лица, травмы тазобедренного отдела, лопатки, селезёнки.

Счастливого нам всем Нового года!

Редакция «Аргументы недели»