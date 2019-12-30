В 2019-м году южноуральцы помогли многодетной семье выжить зимой в бараке

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30 декабря 2019, 15:18 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

В конце каждого года принято подводить итоги. За этот год на 31 канал и в благотворительный фонд "Теплая помощь" со своими просьбами обратились сотни человек. Вместе с южноуральцами удалось изменить жизни многих. Одной из самых ярких и трогательных стала история многодетной матери.

Яна Рязанова обратилась в фонд с просьбой помочь ее семье дровами. Больше пяти лет она с шестью детьми замерзает в бараке-призраке, которого нет на карте Красноармейского района.

Сама Яна сирота, родители отказались от нее в детстве, а их квартиру в Чебаркуле передали муниципалитету. Мать, выросшая в детдоме, пыталась сделать для своих детей все возможное. Хотя небольшую пенсию по потере кормильца приходилось распределять на семерых.

Старшие дети Сережа и Мила учатся в школе, Даша и Илья ходят в детский сад, куда мама надеется устроить и 4-летнюю Софью, а самой маленькой, Алене — всего 3 месяца. Дети мечтают подарить маме телефон и новую одежду. Мама, по их словам, не может купить для себя даже носки, все тратит на детей.

Семье в буквальном смысле приходится выживать. Большая часть семейного бюджета уходит на топливо. Яна собственными силами утепляла потолок с полом. Она признается, что печь топит даже сломанной мебелью. Но все равно дом продувает, и в нем жить очень холодно. Находиться в бараке еще и опасно. Голая проводка может вспыхнуть в любой момент. Дети даже лишний раз не включают свет.

К тому же накануне зимы семья осталась без дров. Поленьев хватит всего на несколько топок. После объявления о сборе средств южноуральцы завалили редакцию звонками и подарками. Десятки людей несли вещи, продукты, сладости, игрушки и даже предметы мебели.

Вопрос с топливом решился за несколько дней. Рязановым привезли сразу несколько машин с дровами.

Не оставила равнодушными история многодетной семьи ни простых людей, ни предприятия и бизнесменов. Добровольцы-электрики заменили в доме всю проводку.

У семьи появилась новая электроплита, микроволновка и телевизор. На помощь южноуральцам откликнулись даже те, кто сам находится в сложной ситуации. Кризисный центр «Мать и дитя» поделились с Яной продуктами и вещами. А после трогательной просьбы детей о красках и фломастерах челябинка Светлана Кузьмина, которая сама растит сына с ДЦП, собрала для них подарок.

Подарков набралось столько, что для доставки пришлось вызвать Деда Мороза. Наконец под Новый год в семью Рязановых пришел настоящий праздник с подарками и сладостями. Столько конфет малыши никогда не видели. Поэтому отпускать сказочного волшебника ребята не спешили. Ведь дети действительно поверили в чудо

Яна, не верившая и не ожидавшая такого отклика, благодарит всех, кто откликнулся на ее крик о помощи. Она называет произошедшее чудом новогодним, и чудом семейным. И выражает большую материнскую благодарность всем за подарки и праздник для ее детей.

Несмотря на то, что акция подошла к концу, волонтеры до сих пор привозят семье вещи и гостинцы. Правда, чиновники далеко не так расторопны, как рядовые жители. Квартирный вопрос, затянувшийся на годы, так и не был решен. Но после подключения профессиональных юристов у Рязановых все-таки появился шанс увидеть в 2020 и новое жилье.

фото БФ «Теплая помощь»

автор Наталья Петрухина, Дарья Чиркова