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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Психолог: Как справиться с предновогодней депрессией

, 15:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Психолог: Как справиться с предновогодней депрессией
фото: pixabey

Клинический психолог, писатель, телеведущий Михаил Хорс рассказал, что людям следует проще относиться к неисполненным обещаниям и не ставить перед собой сверхграндиозных планов.

«Эмоциональное напряжение, даже переходящее в область стрессового, скорее всего, есть у подавляющего большинства граждан нашей страны. Причина тому – мнение, свойственное людям, что надо успеть все, что они запланировали перед Новым годом. Напряжение может перерасти в депрессию. Работать нужно, разрешив себе не успеть все. Что произойдет? Мир рухнет? В детстве нам говорят – все, что ты пообещал, ты должен сделать. Ты не имеешь права не выполнить обещание. Если человек растет с этой концепцией, он стрессует и эмоционирует гораздо больше, чем тот, который признает свою человечность.

СЕ

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