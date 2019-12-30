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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В Гидрометцентре рассказали о "анеморумбометрической пиле" в Москве

, 15:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Агентство городских новостей "Москва"

В Гидрометцентре рассказали о
зима, pixabay.com
Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд в понедельник, 30 декабря, предложил применять новый термин в прогнозах синоптиков о порывах ветра – "анеморумбометрическая пила".
 
Вильфанд напомнил, что ранее метеорологи для привлечения внимания изобрели термин "барическая пила". Теперь же эксперт для разговоров о порывах ветра рекомендует использовать словосочетание "анеморумбометрическая пила", где "анемо" характеризует скорость ветра, а "румбо" – направление его движения.
 
Роман Вильфанд уточнил, что в Москве в ближайшие дни будет существенно меняться направление ветра, а его скорость будет составлять 18 метров в секунду.
ЕТ

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