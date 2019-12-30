//Общество 13+
В Гидрометцентре рассказали о "анеморумбометрической пиле" в Москве
30 декабря 2019, 15:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Агентство городских новостей "Москва"
//Общество 13+
30 декабря 2019, 15:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Агентство городских новостей "Москва"
Алексей Надёжин
Ульяна Меньшикова
Игорь Черский
Аурен Хабичев
Участники обмена пленными между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками сообщили, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ)…
Криминал
Президент России направил ряд новогодних телеграмм в адрес лидеров других стран. Об этом сообщила пресс-служба главы государства. Владимир Путин поздравил Трампа, Меркель и Макрона, Маттарелле, Эрдогана, Си Цзин Пина, Мун Чжэ Ина, Нетаньяху, Ковинду……
Президент России направил ряд новогодних телеграмм в адрес лидеров других стран. Об этом сообщила пресс-служба главы…
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"Газпром" и "Нафтогаз" не успели до 29 декабря подписать мировое соглашение по взаимным требованиям по транзиту газа из РФ в Европу. Это было условием…
Общество
Место художественного руководителя театра «Современник» вместо Галины Волчек займет режиссер Виктор Рыжаков, возглавляющий Центр им. Всеволода…
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Известная телеведущая Лера Кудрявцева показала свою фигуру после операции по извлечению силиконовых имплантов из груди. Ранее стало известно, что…
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Главное управление МЧС по Москве днем в понедельник, 30 декабря, распространило экстренное предупреждение о снеге, метели и гололедице в столице ночью и утром в последний…
Политика
Украинский олигарх пытается заручиться поддержкой президента США. Считающийся патроном Зеленского предприниматель стал политически токсичным для украинского лидера…
Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова в понедельник, 30 декабря, заявила, что незарегистрированные в стране лекарства в первом квартале будущего…
Правительство Украины утвердило проект закона «О труде». Он уже стал скандальным из-за предлагаемых нововведений. Многие из них практически отбрасывают Украину…
Происшествия
В городском фонтане Алушты нашли тело мужчины. Сотрудники пресс-службы крымского управления СК РФ в понедельник, 30 декабря, заявили, что личность подозреваемого…
Донбасс, земельная реформа и долг Украины станут ключевыми вызовами для президента Украины в следующем году. С такими прогнозами выступили украинские политологи.
Суд города Шэньчжэнь на юге Китая приговорил ученого страны Хэ Цзянькуя к трем годам тюрьмы за модификацию генома эмбрионов человека и штрафу в 3 миллиона юаней (порядка…
В понедельник, 30 декабря, в одной из церквей в испанской провинции Барселона прогремел взрыв. Согласно последней информации каталонской службы экстренной помощи…
Общество
Пензенская полиция проводит проверку после сообщений в Сети о том, что Дед Мороз раздает детям снюс вместо конфет. Местные жители рассказали, что человек в костюме Деда…
Общество
В Челябинске на рабочего упала двухтонная труба. Чтобы скрыть ЧП на работе, руководство завода доставило его в больницу под видом пьяного, так утверждает жена…
В понедельник, 30 декабря, стало известно, что государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео и украинский президент Владимир Зеленский встретятся…
Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила дело против сервиса Booking.com, который ранее обязала исключить из соглашений с российскими партнерами пункт…
Украинский парламентарий Нестор Шуфрич охотился на редких животных. В социальных сетях появились фото с убитыми леопардом, антилопой, гиеной и носорогом.
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Специалисты Центра экономических и бизнес-исследований сообщили, что Индия в ближайшее время может стать третьей экономикой мира, однако лишь при условии успешного…
Днем в понедельник, 30 декабря, стало известно, что Москва и Киев подписали мировое соглашение по антимонопольному спору. Соответствующую информацию предоставил…
Общество
В море цветных огней плывут города в преддверии новогодних праздников. Цветные огни, а вместе с ними и предпраздничное настроение, создаются многообразием гирлянд. В эти…
Врач-диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша назвала ключевые способы борьбы с похмельем. Многих интересует вопрос, как 1 января проснуться…
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Решение завести домашнее животное – это всегда ответственность. Многие под влиянием эмоций берут в дом пушистых любимцев в праздники, особенно если питомец является…
Шоу-бизнес
В СМИ появилась запись, на которой запечатлена женщина, которую называют женой модельера Дмитрия Шишкина. Он стал известен в том числе и тем, что создает коллекции…
Евгений Плющенко рассказал, как получил серьезную травму во время участия в любительском хоккейном матче. «Доктор сказал: «Еще миллиметр и глаза бы не было», - сказал…
Политика
Бывший глава Министерства обороны Польши Антони Мачеревич в понедельник обвинил президента Российской Федерации Владимира Путина в стремлении разрушить…
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, каким может быть его бой с Александром Емельяненко. По словам Кадырова, он сможет победить всего лишь с одного удара.
С подконтрольной бывшему директору известного шоу "Уральские пельмени" Сергею Нетиевскому компании требуют взыскать 200 миллионов рублей. Соответствующий иск заявлен…
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Здоровье
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Шоу-бизнес
28 декабря на телеканале «Россия-1» вышло очередное шоу «Привет, Андрей!» в котором гостем А. Малахова был Юрий Шатунов. Выступая в эфире телеканала, Юрий Шатунов обвинил…
Польша первой в Европе заключила пакт о ненападении с Германией и всячески набивалась в союзники к Гитлеру. Об этом сегодня заявил российский сенатор Алексей Пушков…
Общество
Воспитанники и тренеры керченского спортивно-патриотического клуба самбо «Слава» поздравили президента России Владимира ПУТИНА с наступающим Новым годом.
Общество
Уважаемая редакция! Постоянно покупаю по средам Вашу газету. В номере №50 от 25.12.2019г. прочитал статью «Год земли и стали» (автор К. Гурдин) и посылаю свои доводы…
По словам очевидцев, один из городских кварталов итальянского острова Сардиния стал похож на аллею из мешков с мусором. Мешки действительно были, в большом количестве…
Россия и Беларусь никак не могут утвердить «дорожные карты» интеграции двух государств. Не согласованы несколько документов. В них оговариваются вопросы нефти, газа…
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил президента России Владимира Путина в сознательной лжи. Официальное заявление Матеуша опубликовано в Twitter канцелярии…
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Температура - состояние, когда тело выламывает, голова болит, в висках давит, а организм морозит или горит.
Мадонна отменила очередной концерт в Соединенных Штатах из-за сильных болей. Ранее артистка уже отменяла выступления по этой же причине. Остается под вопросом, состоится…
Британский экс-ведущий Top Gear Джеймс Мэй сравнил автопром и заводы Toyota и Lada. Ироничное интервью о качестве и надежности продукции автопредприятий опубликовал…
Происшествия
Экстренная эвакуация понадобилась четырем десяткам рыбаков. Пока они рыбачили на льду, обратный путь был перерезан образовавшимися промоинами. Агентство Татар-информ…
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В России могут начать выдавать специальную интернациональную визу для иностранцев. С таким предложением накануне выступил депутат нижней палаты российского парламента…