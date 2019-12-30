В Гидрометцентре рассказали о

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд в понедельник, 30 декабря, предложил применять новый термин в прогнозах синоптиков о порывах ветра – "анеморумбометрическая пила".

Вильфанд напомнил, что ранее метеорологи для привлечения внимания изобрели термин "барическая пила". Теперь же эксперт для разговоров о порывах ветра рекомендует использовать словосочетание "анеморумбометрическая пила", где "анемо" характеризует скорость ветра, а "румбо" – направление его движения.

Роман Вильфанд уточнил, что в Москве в ближайшие дни будет существенно меняться направление ветра, а его скорость будет составлять 18 метров в секунду.