РПЦ: Почему разрешили крестить иностранными именами

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30 декабря 2019, 14:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Русская православная церковь ввела изменения в правила крещения и поминания православных. В церковных таинствах сняты ограничения с имен «иностранных» святых, например, Джона и Жанну можно крестить под этими именами, а не как Иоанна и Иоанну.

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Дмитрий Смирнов добавил, что необходимость расширения рамок по использованию имен для крещения назрела уже давно: "Еще с древности у нас имена, которые даны в крещении, не совпадали с именами, которые носили люди. Например, князя Владимира крестителя Руси, крестили с именем Василий. Когда "железный занавес" поднялся, в страну хлынуло очень много людей разных национальностей – европейцев, американцев, африканцев, южноамериканцев".