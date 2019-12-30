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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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РПЦ: Почему разрешили крестить иностранными именами

, 14:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

РПЦ: Почему разрешили крестить иностранными именами
фото: pixabey

Русская православная церковь ввела изменения в правила крещения и поминания православных. В церковных таинствах сняты ограничения с имен «иностранных» святых, например, Джона и Жанну можно крестить под этими именами, а не как Иоанна и Иоанну. 

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Дмитрий Смирнов добавил, что необходимость расширения рамок по использованию имен для крещения назрела уже давно: "Еще с древности у нас имена, которые даны в крещении, не совпадали с именами, которые носили люди. Например, князя Владимира крестителя Руси, крестили с именем Василий. Когда "железный занавес" поднялся, в страну хлынуло очень много людей разных национальностей – европейцев, американцев, африканцев, южноамериканцев".

СЕ

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