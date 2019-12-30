Кому стоит завести крысу в качестве домашнего любимца?

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30 декабря 2019, 14:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Решение завести домашнее животное – это всегда ответственность. Многие под влиянием эмоций берут в дом пушистых любимцев в праздники, особенно если питомец является символом года. Не являются исключением и крысы.

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Праздничная атмосфера - это всегда стресс для животных, особенно если они только что попали в новый дом. Обилие незнакомых звуков и запахов, а также большое количество людей может напугать питомцев. Также в предновогодней эйфории не все осознают трудности, с которыми можно столкнуться, заведя домашнее животное.

«Крыс стоит заводить тем, кто осознанно хочет завести именно крысу, кто ознакомился и обеспечил заранее все необходимые для правильного содержания этого зверька условия, кто понимает, что крыса - социальное животное, которому важна компания в виде однополой пары, тем кто готов проводить с животным несколько часов в день, общаясь и играя, тратить время на качественную уборку», - рассказала руководитель Добровольного спасательного отряда помощи мелким домашним животным "Бежит Орёт" Елизавета Новикова.