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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Депутат: Как Россия ответит на информационную атаку против Минобороны

, 14:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Депутат: Как Россия ответит на информационную атаку против Минобороны
фото: pixabey

Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов заявил, что против России готовится масштабная информационная атака, нацеленная на принижение российской армии и ее руководителей.


Первый зампред комитета по обороне Госдумы Александр высказал уверенность в способности России отразить кибератаки: «Думаю, мы выдержим. Уже сколько раз появлялась информация подобного рода! Прокуратура должна проводить проверку достоверности этой информации. В случае подобной атаки ответная реакция будет аналогичная – не более, не менее», почеркнул эксперт.

 

 

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