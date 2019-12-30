Депутат: Как Россия ответит на информационную атаку против Минобороны

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30 декабря 2019, 14:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов заявил, что против России готовится масштабная информационная атака, нацеленная на принижение российской армии и ее руководителей.



Первый зампред комитета по обороне Госдумы Александр высказал уверенность в способности России отразить кибератаки: «Думаю, мы выдержим. Уже сколько раз появлялась информация подобного рода! Прокуратура должна проводить проверку достоверности этой информации. В случае подобной атаки ответная реакция будет аналогичная – не более, не менее», почеркнул эксперт.