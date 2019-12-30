Космонавт Падалка сравнил Маска с Королёвым

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30 декабря 2019, 12:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: соцсети

Российский космонавт Геннадий Падалка сравнил команду Илона Маска с инженерами, работающими с Сергеем Павловичем Королёвым. По мнению космонавта, у Маска, как и у Королёва в своё время, набралась команда молодых специалистов с «фантастическими идеями и проектами».

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При этом Падалка отметил, что Маск порой ставит перед собой недостижимые цели, но человечество должно продолжать стремиться к их реализации.

«Мне это напоминает времена Сергея Павловича Королева, под его началом тогда работала именно команда таких инженеров, которые не боялись творить, рисковать и брать на себя ответственность», - сказал космонавт.