Почему в России мужчины получают больше женщин

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30 декабря 2019, 12:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

фото: pixabey

Существует мнение, что работодатели готовы платить мужчинам больше, нежели женщинам. Эксперты рассказали, стоит ли ждать массовых сокращений из-за цифровизации.

По мнению эксперта Дмитрия Платыгина, одна из достаточно существенных тенденций связана с постепенным перетоком работников из производственного сектора в сферу услуг: "Растёт занятость в финансах, гостиничном бизнесе, в сферах научных разработок и исследований, транспорта и связи, организации досуга, в культуре, спорте. И в то же время происходит уменьшение количества занятых в сельском хозяйстве и производственном секторе".