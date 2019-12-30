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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Почему в России мужчины получают больше женщин

, 12:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

Почему в России мужчины получают больше женщин
фото: pixabey

Существует мнение, что работодатели готовы платить мужчинам больше, нежели женщинам. Эксперты рассказали, стоит ли ждать массовых сокращений из-за цифровизации.

По мнению эксперта Дмитрия Платыгина, одна из достаточно существенных тенденций связана с постепенным перетоком работников из производственного сектора в сферу услуг: "Растёт занятость в финансах, гостиничном бизнесе, в сферах научных разработок и исследований, транспорта и связи, организации досуга, в культуре, спорте. И в то же время происходит уменьшение количества занятых в сельском хозяйстве и производственном секторе".

 

СЕ

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