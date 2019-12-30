Воспитанники и тренеры керченского клуба самбо «Слава» поздравили Владимира Путина с Новым годом

Воспитанники и тренеры керченского спортивно-патриотического клуба самбо «Слава» поздравили президента России Владимира ПУТИНА с наступающим Новым годом.
«Ваша решимость и смелость позволила нам, крымчанам, уже шестой раз встречать Новый год вместе с Россией. Вместе с вами мы готовы преодолеть любые трудности и испытания», – сказали они в видеообращении.
Самбисты пообещали, что всегда будут верными сторонниками и помощниками президента, и пожелали, чтобы в новом году Россия под руководством ПУТИНА стала еще сильнее.