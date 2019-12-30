Обратная связь: письмо в редакцию

Уважаемая редакция! Постоянно покупаю по средам Вашу газету. В номере №50 от 25.12.2019г. прочитал статью «Год земли и стали» (автор К. Гурдин) и посылаю свои доводы и возражения в части высказанной эйфории в статье:

Почему почти вся промышленность сосредотачивается вокруг Москвы и почему надо будет в Туле выпускать аэрозольную продукцию аж 56%, а не разбросать ее выпуск в моногородах по всей России, которые уже просто исчезают с карты страны? За Уралом всего проживает 8 млн. человек и как власть думает сохранить страну от нашествия Китая?

Аналогичное решение вызывает недоумение размещения в Рязани завода сверх точного литья?

Почему Россия продает зерно 1-2 класса за кордон, а у себя оставляем 4-5 класс (фуражное зерно)?

Почему Россия не производит и не продает МУКУ, как это делает Турция и продает муку из нашего зерна в 25 стран мира?

Почему Фермерство, как и малый и средний бизнес по всей стране, задушены Агрохолдингами и промышленными махинами, принадлежащими узкому кругу лиц, входящих во властные структуры власти, и приближенным к ним!