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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Обратная связь: письмо в редакцию

, 12:19 [ «Аргументы Недели» ]

Обратная связь: письмо в редакцию

Уважаемая редакция! Постоянно покупаю по средам Вашу газету. В номере №50 от 25.12.2019г. прочитал статью «Год земли и стали» (автор К. Гурдин) и посылаю свои доводы и возражения в части высказанной эйфории в статье:

  1. Почему почти вся промышленность сосредотачивается вокруг Москвы и почему надо будет в Туле выпускать аэрозольную продукцию аж 56%, а не разбросать ее выпуск в моногородах по всей России, которые уже просто исчезают с карты страны? За Уралом всего проживает 8 млн. человек и как власть думает сохранить страну от нашествия Китая?
  2. Аналогичное решение вызывает недоумение размещения в Рязани завода сверх точного литья?
  3. Почему Россия продает зерно 1-2 класса за кордон, а у себя оставляем 4-5 класс (фуражное зерно)?
  4. Почему Россия не производит и не продает МУКУ, как это делает Турция и продает муку из нашего зерна в 25 стран мира?
  5. Почему Фермерство, как и малый и средний бизнес по всей стране, задушены Агрохолдингами и промышленными махинами, принадлежащими узкому кругу лиц, входящих во властные структуры власти, и приближенным к ним!
  6. Год назад я писал о срыве госпрограммы развития своей отечественной микроэлектроники с 2014 года, но воз и ныне там. Неоднократно писал президенту, обращался в Минпромторг, но там полный абсурд в ответах, а Вы постоянно пишете, и это правильно, о проблемах отечественной авиации. Может поднять тему микроэлектроники еще раз и доводить ее до Президента? 

С уважением, Ваш постоянный читатель 

Васильев Евгений

ГБ

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