Лисовец: На Новый год можно сочетать платья с тёплыми вещами

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30 декабря 2019, 12:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

фото: pixabey

Многие планируют встретить праздник далеко за городом: горящий камин, глинтвейн, а за окном — зимний лес. Или вариант попроще — традиционная печь, деревенский дом, игры в снежки во дворе.

В таких условиях платье со шлейфом в пол будет смотреться странно. Как рассказал в стилист Влад Лисовец, не стоит расстраиваться по этому поводу. Подобные наряды, по его мнению, «заезженная, старая история».

"Новый год на природе — не повод облачаться в спортивный костюм. Женщина в платье всё-таки себя чувствует по-особенному. Можно надеть его на водолазку, а сверху — объёмный пиджак или кардиган. Если холодно, попробуйте замиксовать его с тёплыми колготками. Главное избегать сочетания с ними подола до середины икры. Это создаст впечатление, что вы надели под платье длинные носки", - рассказал он.