Ослика-интеллектуала из Челябинска научили предсказывать судьбу

//Общество

30 декабря 2019, 11:06 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Челябинские программисты создали интеллектуальную систему, которая может предсказывать судьбу. Приложение работает под видом ослика Рудольфа, названного в честь известного северного оленя.

Приложение является первым в мире предсказателем новогодних желаний на смартфоне, это авторская разработка южноуральских специалистов компании «Интерсвязь». Новая функция в приложении «Интерсвязь. Умный город» доступна всем пользователям с 25 декабря. На сегодняшний день он предсказал уже 100 тысяч желаний.

«Интеллектуальный предсказатель — это современный аналог гадалок, который основывается на огромном массиве данных и отождествляет их с конкретным запросом. Это современный и прогрессивный способ работы со своими желаниями» — рассказывает руководитель департамента искусственного интеллекта компании «Интерсвязь» Дмитрий Ботов.

Как сообщает агентство Полит74, ослик с искусственным интеллектом умеет предсказывать судьбу и, ориентируясь на неё, предлагать к просмотру подходящую кинокартину. Особое внимание разработчики уделили возможности Ослика генерировать текст. Интеллектуальный предсказатель сам напишет сценарий к вымышленному фильму, созданному по мотивам загаданного желания.

Напомним, сервис находится внутри приложения «Интерсвязь. Умный город». С помощью сервиса можно записаться к врачу, обратиться в ЖЭК, оплатить коммунальные услуги, найти свободные парковочные места, а теперь и принимать видеозвонки прямо с домофона, установленного на подъезде пользователя. Аналитики компании подсчитали: мобильное приложение «Интерсвязь» устанавливается новыми пользователями дважды в минуту.