Анатолий Литовченко поздравил с праздником ребят из социального центра

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30 декабря 2019, 10:34 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Депутат Госдумы Анатолий Литовченко поздравил с наступающими праздниками ребят из Копейского социального центра и воспитанников школы-интерната №8, где учатся дети с особенностями здоровья.

Как сообщает агентство Полит74, здесь живут ребята разных возрастов, бывает, что попадают сюда целыми семьями. Каждая история – настоящая трагедия. По разным причинам эти дети потеряли родителей в результате смерти, лишения родительских прав, или преступлением родителей.

По словам Литовченко, ребята с непростой судьбой, часто страдающие тяжелыми заболеваниями, и в приюте, и в школе-интернате находят то, чего, порой, не видят в родных семьях: любовь, теплоту, заботу.

«Для детей Новый год – время чудес, когда сбываются самые сокровенные мечты, когда каждый взрослый – это добрый волшебник, который приносит подарки. Сюрпризы, сверкающая елка, конечно, всё это празднично и волнительно, - сказал Анатолий Литовченко. - Но знаете, какая самая большая радость в Копейском приюте для несовершеннолетних? В нынешнем году 44 воспитанника вернулись в семьи – родные и приемные».